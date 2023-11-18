Совет директоров компании OpenAI, прославившейся разработкой революционного ИИ-чат-бота ChatGPT, сегодня объявил о том, что Сэм Альтман (Sam Altman) покидает пост генерального директора компании. Его место временно займёт Мира Мурати (Mira Murati), до сего момента занимавшая пост технологического директора OpenAI. Официальный пресс-релиз по поводу смены руководства гласит, что увольнение Альтмана последовало после тщательного анализа, проведённого советом директоров, который «пришёл к выводу, что он не был последовательно откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять свои обязанности. Совет директоров больше не уверен в его способности продолжать руководить OpenAI».

Источник: 3dnews.ru