OpenAI отключила генератор изображений DALL-E 2 — его место займёт более продвинутый DALL-E 3

Компания OpenAI продолжает активно развивать свои генеративные алгоритмы, делая их более совершенными и удобными для пользователей. На этом фоне разработчики объявили о закрытии нейросети DALL-E 2, которая дебютировала в апреле 2022 года и позволяла создавать качественные изображения на основе текстовых описаний. Этого следовало ожидать, поскольку OpenAI уже выпустила более совершенный алгоритм DALL-E 3. Источник изображения: OpenAI

Источник: 3dnews.ru