OpenAI открыла GPT Store, где разработчики смогут размещать собственных чат-ботов

Вчера компания OpenAI запустила магазин чат-ботов, разработанных пользователями ChatGPT. Как отмечает Bloomberg, в общей сложности пользователи сервиса уже смогли создать 3 млн индивидуализированных чат-ботов, но не совсем ясно, какая часть из них представлена в фирменном магазине приложений на момент его запуска. Со временем разработчики чат-ботов смогут получать прибыль от их реализации на этой площадке. Источник изображения: Unsplash, Andrew Neel

Источник: 3dnews.ru