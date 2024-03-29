OpenAI попытается заинтересовать Голливуд ИИ-генератором видео Sora

Компания OpenAI планирует провести на следующей неделе встречи в Лос-Анджелесе с представителями голливудских студий, руководителями СМИ и агентствами по поиску талантов. Компания хочет сформировать партнёрские отношения с представителями индустрии развлечений и предложить кинематографистам использовать в своей работе новый ИИ-сервис для генерации видео Sora, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Источник изображения: Andrew Neel

Источник: 3dnews.ru