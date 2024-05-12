OpenAI представит ИИ-ассистента с пониманием сарказма и добавит в ChatGPT звонки

Компания OpenAI может вскоре представить цифрового помощника с поддержкой мультимодального искусственным интеллектом. Как сообщает ресурс The Information, новый ассистент OpenAI способен даже распознать сарказм. Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru