OpenAI сможет легально обучать ИИ на публикациях Financial Times

Распространение систем искусственного интеллекта, которые для обучения своих языковых данных использовали большие объёмы текстов, произведений искусства и прочих объектов интеллектуальной собственности, натолкнулось на противодействие правообладателей. Financial Times удалось заключить с OpenAI соответствующее лицензионное соглашение. Источник изображения: Unsplash, Toa Heftiba

Источник: 3dnews.ru