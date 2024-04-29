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OpenAI сможет легально обучать ИИ на публикациях Financial Times

Распространение систем искусственного интеллекта, которые для обучения своих языковых данных использовали большие объёмы текстов, произведений искусства и прочих объектов интеллектуальной собственности, натолкнулось на противодействие правообладателей. Financial Times удалось заключить с OpenAI соответствующее лицензионное соглашение. Источник изображения: Unsplash, Toa Heftiba
Источник: 3dnews.ru

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