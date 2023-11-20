OpenAI снова сменила генерального директора: компанию возглавил Эммет Шир из Twitch

Публикуя свою фотографию из штаб-квартиры OpenAI с временным пропуском утром, бывший глава компании Сэм Альтман не зря сопроводил её комментарием о намерении в первый и последний раз воспользоваться этим документом. Переговоры о его возвращении с советом директоров не увенчались успехом, и теперь у компании появился третий за прошедшее с вечера пятницы время глава — временно генеральным директором назначен бывший глава Twitch Эммет Шир (Emmett Shear), пишет The Information. Эмметт Шир. Источник изображения: Flickr, Kris Krug

Источник: 3dnews.ru