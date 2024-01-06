OpenAI запустит интернет-магазин кастомных ИИ-чат-ботов на базе ChatGPT

На следующей неделе компания OpenAI запустит интернет-магазин, в котором пользователи смогут продавать и покупать кастомизированные версии популярного чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT, сообщил ресурс Bloomberg со ссылкой на электронные письма, отправленные компанией некоторым пользователям в четверг. Источник изображения: Andrew Neel/Pixabay

Источник: 3dnews.ru