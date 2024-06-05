OpenCV 4.10

3 июня на состоялся очередной выпуск OpenCV версии 4.10. Отмечается множество улучшений модуля глубокой нейронной сети (DNN), экспериментальная поддержка NumPy 2.0, различные улучшения Android, поддержка платформы NVIDIA CUDA 12.4+, улучшения RISC-V и ARM, поддержка oneAPI 2024, экспериментальная поддержка Windows ARM64, экспериментальная поддержка Поддержка Apple VisionOS и встроенная серверная часть Wayland в Linux. Решены различные проблемы в рамках поддержки Wayland в коде HighGUI OpenCV.

OpenCV (или Open Source Computer Vision Library) является библиотекой алгоритмов компьютерного зрения с поддержкой машинного обучения, обнаружением объектов, сегментацией и распознаванием, отслеживанием движущегося видео, распознаванием жестов и множеством других функций, и прочих связанных задач. Библиотека реализована на C в первых версиях, а начиная со второй производится перевод на C++. Поддерживаются привязки на Python, Java, Ruby, MATLAB/Octave, Lua и других языках. Возможно свободное использование в академических и коммерческих целях на условиях лицензии BSD. Значительная часть проекта разработана российской компанией Itseez, поглощённой в мае 2016 года корпорацией Intel.

Поддерживаемые ОС:

Microsoft Windows (компиляторы Microsoft Visual C++ (6.0, .NET 2003), Intel Compiler, Borland C++, Mingw (GCC 3.x))

Microsoft Windows RT

Linux (GCC 2.9x, 3.x, Intel Compiler)

macOS

Android

iOS

Поддерживаются средства графического интерфейса и видеозахвата в Windows — DirectShow, VfW, MIL, CMU1394; в Linux — V4L2, DC1394, FFMPEG; в macOS — QuickTime.

Источник: linux.org.ru