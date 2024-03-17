OpenELA объявила о продлении жизненного цикла ядра 4.14

Ассоциация производителей RedHat-подобных enterprise-дистрибутивов OpenELA, в которую входят CtrlIQ (Rocky Linux), Oracle Linux и SUSE, объявили об открытии нового проекта Kernel-LTS, в рамках которого будет продлеваться поддержка LTS-ядер. И первым ядром станет с длительной поддержкой ядро 4.14.

В январе основная команда разработчиков прекратила поддержку ядра 4.14, релиз которого состоялся в ноябре 2017 года и сопровождалось это ядро 6 лет. Сейчас поддержку ядра продлят как минимум до конца 2024 года.

Ограничений, таких как привязка к определённому оборудованию или продуктам, не будет. Таким образом жизненный цикл в том числе и 32-битной архитектуры при желании разработчиков самостоятельных дистрибутивов, даже в случае изменений в основной ветке разработки Linux, можно будет существенно продлить за счет этого варианта.

Источник: linux.org.ru