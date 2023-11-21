OpenMoHAA 0.60.1 alpha — свободная реализация движка Medal of Honor

OpenMoHAA — проект по свободной реализации движка Medal of Honor для современных систем. Цель проекта — сделать Medal of Honor и его дополнения Spearhead и Breakthrough доступными для x64, ARM, Windows, macOS и Linux.
Данный проект базируется на исходном коде ioquake3, так как оригинальная Medal of Honor использовала в качестве базы движок от Quake 3.
Что реализовано:
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Трассировщики пуль теперь должны работать правильно.
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Исправлена ошибка, из-за которой игрок мог застрять в режиме турели после того, как турель была удалена.
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Переносную турель (упакованную турель MG42) теперь можно разместить.
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Конфигурации теперь хранятся в домашнем пути.
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Двоичные файлы теперь хранятся в корневой папке (больше не нужно заменять существующие двоичные файлы MOH).
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Добавлена функция отсутствия PvS (скрыть игроков от других клиентов, которые их не видят).
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Добавлено больше функций SH и BT.
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Добавлены функции сервера ioq3.
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В основном, реализован AI Actor (все еще глючит).
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Реализована машина и турельная пушка из BT 2.40.
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Реализована система голосования.
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Исправлен ряд сбоев.
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Исправления рендеринга, исправления клиента, исправления игры и исправления скриптового движка.
Проект на данный момент сырой. До полной реализации и первой играбельной версии пока далеко.
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Источник: linux.org.ru