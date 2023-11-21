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OpenMoHAA 0.60.1 alpha — свободная реализация движка Medal of Honor

OpenMoHAA 0.60.1 alpha - свободная реализация движка Medal of Honor

OpenMoHAA — проект по свободной реализации движка Medal of Honor для современных систем. Цель проекта — сделать Medal of Honor и его дополнения Spearhead и Breakthrough доступными для x64, ARM, Windows, macOS и Linux.

Данный проект базируется на исходном коде ioquake3, так как оригинальная Medal of Honor использовала в качестве базы движок от Quake 3.

Что реализовано:

  • Трассировщики пуль теперь должны работать правильно.

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок мог застрять в режиме турели после того, как турель была удалена.

  • Переносную турель (упакованную турель MG42) теперь можно разместить.

  • Конфигурации теперь хранятся в домашнем пути.

  • Двоичные файлы теперь хранятся в корневой папке (больше не нужно заменять существующие двоичные файлы MOH).

  • Добавлена ​​функция отсутствия PvS (скрыть игроков от других клиентов, которые их не видят).

  • Добавлено больше функций SH и BT.

  • Добавлены функции сервера ioq3.

  • В основном, реализован AI Actor (все еще глючит).

  • Реализована машина и турельная пушка из BT 2.40.

  • Реализована система голосования.

  • Исправлен ряд сбоев.

  • Исправления рендеринга, исправления клиента, исправления игры и исправления скриптового движка.

Проект на данный момент сырой. До полной реализации и первой играбельной версии пока далеко.

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Источник: linux.org.ru

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