OpenMoHAA 0.60.1 alpha — свободная реализация движка Medal of Honor

OpenMoHAA — проект по свободной реализации движка Medal of Honor для современных систем. Цель проекта — сделать Medal of Honor и его дополнения Spearhead и Breakthrough доступными для x64, ARM, Windows, macOS и Linux.

Данный проект базируется на исходном коде ioquake3, так как оригинальная Medal of Honor использовала в качестве базы движок от Quake 3.

Что реализовано:

Трассировщики пуль теперь должны работать правильно.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок мог застрять в режиме турели после того, как турель была удалена.

Переносную турель (упакованную турель MG42) теперь можно разместить.

Конфигурации теперь хранятся в домашнем пути.

Двоичные файлы теперь хранятся в корневой папке (больше не нужно заменять существующие двоичные файлы MOH).

Добавлена ​​функция отсутствия PvS (скрыть игроков от других клиентов, которые их не видят).

Добавлено больше функций SH и BT.

Добавлены функции сервера ioq3.

В основном, реализован AI Actor (все еще глючит).

Реализована машина и турельная пушка из BT 2.40.

Реализована система голосования.

Исправлен ряд сбоев.

Исправления рендеринга, исправления клиента, исправления игры и исправления скриптового движка.

Проект на данный момент сырой. До полной реализации и первой играбельной версии пока далеко.

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Источник: linux.org.ru