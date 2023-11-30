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OpenMoHAA 0.60.2 alpha — свободная реализация движка Medal of Honor

OpenMoHAA 0.60.2 alpha - свободная реализация движка Medal of Honor

Вышла альфа версия 0.60.2 открытого движка Medal of Honor — OpenMoHAA. Цель проекта – сделать кроссплатформенный движок с открытым исходным кодом, полностью совместимый с Medal of Honor.

Игровой модуль:

  • Исправлена ​​анимация боли.
  • Исправлена ​​анимация переносной турели.
  • Исправлен вылет игры при сохранении и/или загрузке из сохранения.

Модуль клиента:

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой клиентский игровой модуль не скрывал экран статистики.

Модуль сервера:

  • Исправление файлового архива уровня

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Источник: linux.org.ru

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