OpenMoHAA 0.60.2 alpha — свободная реализация движка Medal of Honor

Вышла альфа версия 0.60.2 открытого движка Medal of Honor — OpenMoHAA. Цель проекта – сделать кроссплатформенный движок с открытым исходным кодом, полностью совместимый с Medal of Honor.
Игровой модуль:
- Исправлена анимация боли.
- Исправлена анимация переносной турели.
- Исправлен вылет игры при сохранении и/или загрузке из сохранения.
Модуль клиента:
- Исправлена ошибка, из-за которой клиентский игровой модуль не скрывал экран статистики.
Модуль сервера:
- Исправление файлового архива уровня
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Источник: linux.org.ru