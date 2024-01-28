Opera выпустит мобильный ИИ-браузер Opera One для Apple iOS в ЕС

Opera, норвежская компания, стоящая за разработкой одноимённого браузера, сообщила о запуске в Европейском союзе (ЕС) своего нового ИИ-браузера Opera One для устройств под управлением iOS. Opera One будет работать на собственном уникальном браузерном движке. Это стало возможным после смягчения политики Apple App Store в ответ на требования «Закона о цифровых рынках» (DMA), которые теперь позволяют использовать на iOS не только WebKit, движок Safari, но и другие программные решения. Источник изображения: Opera

Источник: 3dnews.ru