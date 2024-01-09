Операционная прибыль Samsung в прошлом квартале сократилась на 35 %

Компания Samsung Electronics на этой неделе подвела предварительные итоги минувшего квартала, подсчитав укрупнённые итоги отчётного периода. В части динамики операционной прибыли она рассчитывает на снижение данного показателя на 35 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до $2,13 млрд. Это заметно ниже ожиданий рынка. Выручка должна сократиться на 4,9 % до $51,1 млрд. Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru