Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование

Компания Google сообщила о готовности операционной системы Chrome OS Flex для повсеместного использования. Chrome OS Flex представляет собой отдельный вариант Chrome OS, предназначенный для использования на обычных компьютерах, а не только на изначально поставляемых с Chrome OS устройствах, таких как Chromebook, Chromebase и Chromebox.

В качестве основных областей применения Chrome OS Flex упоминается модернизация уже имеющихся старых систем для продления их жизненного цикла, снижение издержек (например не нужно платить за ОС и дополнительное ПО, такое как антивирусы), повышение безопасности инфраструктуры и унификация программного обеспечения, используемого в компаниях и учебных заведениях. Система поставляется бесплатно, а исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Система основана на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. На базе механизмов виртуализации предоставляются прослойки для выполнения программ из Android и Linux. Отмечается, что реализованные в Chrome OS Flex оптимизации позволяют значительно снизить потребление энергии по сравнению с использованием других операционных систем (экономия энергии до 19%).

По аналогии с Chrome OS в редакции Flex применяются верифицированный процесс загрузки, интеграция с облачными хранилищами, автоматическая установка обновлений, Google Assistant, хранение пользовательских данных в зашифрованном виде, механизмы предотвращения утечки данных в случае потери/кражи устройства. Предоставляются единые с Chrome OS средства для централизованного управления системами — настройка политик доступа и управление обновлениями может осуществляться при помощи консоли Google Admin.

В настоящее время система протестирована и сертифицирована для использования на 295 различных моделях ПК и ноутбуков. Для развёртывания Chrome OS Flex может быть использована загрузка по сети или загрузка с USB-накопителя. При этом вначале предлагается опробовать новую систему без замены ранее установленной ОС, загрузившись с USB-накопителя в Live-режиме. После оценки пригодности нового решения можно осуществить замену имеющейся ОС через загрузку по сети или с USB-накопителя. Заявленные системные требования: 4 ГБ ОЗУ, x86-64 CPU Intel или AMD и внутреннее хранилище 16 ГБ. Все специфичные для пользователя настройки и приложения синхронизируются при первом входе.

Продукт создан с использованием наработок купленной в 2020 году компании Neverware, выпускавшей дистрибутив CloudReady, представляющий собой сборку Chromium OS для устаревшего оборудования и устройств, изначально не укомплектованных Chrome OS. Во время поглощения, Google пообещал интегрировать наработки CloudReady в основной состав Chrome OS. Итогом проделанной работы стала редакция Chrome OS Flex, поддержка которой будет осуществляться аналогично поддержке Chrome OS. Пользователи дистрибутива CloudReady смогут обновить свои системы до Chrome OS Flex.