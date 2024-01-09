Оперативная память подорожает на 13–18 % в первом квартале, а мобильная DRAM ещё сильнее

Аналитики TrendForce определили, что в первом квартале текущего года цены на микросхемы оперативной памяти в целом вырастут на 13–18 %, а быстрее всего они будут увеличиваться в мобильном сегменте. В этом отношении продемонстрированная ими в четвёртом квартале прошлого года динамика сохранится, и они вырастут на 18–23 % по итогам первого квартала этого года. Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru