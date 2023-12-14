OPPO добилась сокращения лицензионных отчислений для Nokia в китайском суде

В сегменте устройств мобильной связи большинство патентов принадлежит нескольким крупным компаниям, а потому все производители смартфонов вынуждены отчислять им определённую сумму с каждого проданного экземпляра продукции. Китайская OPPO своим примером пытается доказать, что величину лицензионных отчислений можно и нужно оспаривать. Источник изображения: OPPO

Источник: 3dnews.ru