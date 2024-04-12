Oppo представила смартфон A3 Pro за $280 с изогнутым OLED-дисплеем, Dimensity 7050 и полной защитой от воды

Компания Oppo представила смартфон среднего уровня A3 Pro. Устройство предлагает OLED-дисплей с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц, поставляется с зарядным устройством мощностью 67 Вт и имеет продвинутую защиту IP69 от воды и пыли — его можно опускать под воду до получаса, чистить паром и прямым потоком воды. Источник изображений: Oppo

Источник: 3dnews.ru