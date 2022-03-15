Определена дата заморозки пакетной базы Debian 12

Разработчики Debian опубликовали план заморозки пакетной базы выпуска Debian 12 «Bookworm». Релиз Debian 12 ожидается в середине 2023 года.

12 января 2023 года начнётся первая стадия заморозки пакетной базы, в рамках которой будет прекращено выполнение «transitions» (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также прекращено обновление пакетов, необходимых для сборки (build-essential).

12 февраля 2023 года состоится мягкая заморозка пакетной базы, при которой будет прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов.

12 марта 2023 года будет применена жёсткая заморозка перед релизом, при которой процесс переноса ключевых пакетов и пакетов без autopkgtests из unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем. Стадия жёсткой заморозки вводится впервые и рассматривается как необходимый промежуточный этап перед полной заморозкой, охватывающей все пакеты. Время полной заморозки пока точно не определено.



Источник: opennet.ru