Опрос Intel показал, что выгорание и документация являются основными проблемами открытого ПО

Доступны результаты опроса разработчиков открытого ПО, проведённого компанией Intel. На вопрос об основных проблемах открытого ПО 45% участников отметили выгорание сопровождающих, 41% — обратили внимание на проблемы с качеством и наличием документации, 37% — выделили поддержание устойчивого развития, 32% — организацию взаимодействия с сообществом, 31% — недостаточное финансирование, 30% — накапливание технического долга (участники не доводят работу до конца), 27% — контроль качества.

На вопрос о наиболее значимом аспекте открытого ПО, 46% выделило лицензии на код, 17% — дружественный характер сообщества, 14% — отзывчивость сопровождающих, 11% — активность разработки.

При выборе наиболее интересных открытых проектов 80% упомянули ядро Linux, 42% — язык Rust, 38% — LLVM/Clang, 35% — GCC, 24% — Kubernetes, 17% — PyTorch, 15% — eBPF.

82% отметили чрезвычайную важность развития технологий искусственного интеллекта в форме открытых проектов.

30% опрошенных принимают участие в разработке открытых проектов чаще одного раза в неделю, 21% — несколько раз в месяц, 20% — несколько раз в год.