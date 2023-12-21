Опрос о состоянии Open Source в России

Научное издание «N + 1» проводит независимое исследование состояния Open Source в России. Цель первого этапа опроса — выяснить, кто и зачем занимается опенсорсом в стране, в чем их мотивация и какие проблемы мешают развиваться. Анкета анонимная (детали об участии в открытых проектах и личные контакты заполняются по желанию), прохождение занимает 25-30 минут. Принять участие в опросе приглашаются как независимые участники разработки, так и компании, связанные с открытым ПО.



Источник: opennet.ru