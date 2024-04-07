Опубликован AV Linux MX-23.2, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

Cостоялся выпуск дистрибутива AV Linux 23.2, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе MX Linux и репозитории KXStudio с коллекцией приложений для обработки звука и дополнительные пакеты собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Дистрибутив может функционировать в Live-режиме и доступен для архитектуры x86_64 (5.4 ГБ).
Ядро Linux в AV Linux поставляется с набором патчей Liquorix для увеличения отзывчивости системы во время выполнения работ, связанных с обработкой звука. В качестве пользовательского окружения поставляется Enlightenment. В поставку входят звуковые редакторы Ardour, ArdourVST, Harrison, Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. При установке на выбор предоставляется возможность использования sysvinit или systemd. Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 72 стр.)
В новом выпуске:
- Устранены проблемы, всплывшие после обновления в прошлом выпуске пакетной базы до MX-23 и Debian 12, замены Xfce на Enlightenment 0.25.4 и включения по умолчанию мультимедийного сервера PipeWire.
- По умолчанию выставлена настройка, отключающая постепенное затухание подсветки экрана (решилась проблема с отображением экрана входа в систему при загрузке с использованием sysvinit вместо systemd).
- На панели размещён ярлык для изменения раскладки клавиатуры. В состав включены 60 локалей для различных языков (неанглоязычным пользователям больше не нужно вручную устанавливать локали).
- Добавлены настройки для смены фокуса при нажатии мышью на окно и ограничения перемещения окна за край экрана.
- Проведена работа по использованию специфичных для AV Linux пиктограмм в собственных приложениях, интерфейсе выбора программ-обработчиков в Thunar и на экране MX-Welcome. Добавлен простой интерфейс для WineASIO.
- Добавлен дополнительный графический интерфейс CMST для настройки сетевых соединений при помощи Connman, который можно использовать если нехватает возможностей штатного конфигуратора Enlightenment Connection.
- Добавлен конфигуратор для системы вывода на печать.
- Добавлен ярлык для воспроизведения звуковых CD при помощи MPV.
Источник: opennet.ru