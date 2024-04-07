Опубликован AV Linux MX-23.2, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

Cостоялся выпуск дистрибутива AV Linux 23.2, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе MX Linux и репозитории KXStudio с коллекцией приложений для обработки звука и дополнительные пакеты собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Дистрибутив может функционировать в Live-режиме и доступен для архитектуры x86_64 (5.4 ГБ).

Ядро Linux в AV Linux поставляется с набором патчей Liquorix для увеличения отзывчивости системы во время выполнения работ, связанных с обработкой звука. В качестве пользовательского окружения поставляется Enlightenment. В поставку входят звуковые редакторы Ardour, ArdourVST, Harrison, Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. При установке на выбор предоставляется возможность использования sysvinit или systemd. Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 72 стр.)

В новом выпуске:

Устранены проблемы, всплывшие после обновления в прошлом выпуске пакетной базы до MX-23 и Debian 12, замены Xfce на Enlightenment 0.25.4 и включения по умолчанию мультимедийного сервера PipeWire.

По умолчанию выставлена настройка, отключающая постепенное затухание подсветки экрана (решилась проблема с отображением экрана входа в систему при загрузке с использованием sysvinit вместо systemd).

На панели размещён ярлык для изменения раскладки клавиатуры. В состав включены 60 локалей для различных языков (неанглоязычным пользователям больше не нужно вручную устанавливать локали).

Добавлены настройки для смены фокуса при нажатии мышью на окно и ограничения перемещения окна за край экрана.

Проведена работа по использованию специфичных для AV Linux пиктограмм в собственных приложениях, интерфейсе выбора программ-обработчиков в Thunar и на экране MX-Welcome. Добавлен простой интерфейс для WineASIO.

Добавлен дополнительный графический интерфейс CMST для настройки сетевых соединений при помощи Connman, который можно использовать если нехватает возможностей штатного конфигуратора Enlightenment Connection.

Добавлен конфигуратор для системы вывода на печать.

Добавлен ярлык для воспроизведения звуковых CD при помощи MPV.

Источник: opennet.ru