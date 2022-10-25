Опубликован черновик третьей редакции формата PNG

Консорциум W3C опубликовал черновой вариант третьей редакции спецификации, стандартизирующей формат упаковки изображений PNG. Новый вариант полностью обратно совместим со второй редакцией спецификации PNG, выпущенной в 2003 году, и отличается включением таких дополнительных возможностей, как поддержка анимированных изображений, возможность интеграции метаданных EXIF и поставка свойств CICP (Coding-Independent Code Points) для определения цветовых пространств (в том числе цветовых пространств для HDR).



Источник: opennet.ru