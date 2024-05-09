Опубликован Daphile 24.05, дистрибутив для создания музыкальных систем

Состоялся релиз дистрибутива Daphile 24.05, основанного на Gentoo Linux и предназначенного для создания системы для хранения и воспроизведения музыкальной коллекции, замещаемой на компьютере без экрана. Управление воспроизведением и коллекцией производится через специально созданный web-интерфейс. Для загрузки доступна сборка с обычным ядром Linux (329 МБ) и сборка с компонентами для работы в режиме реального времени (319 МБ).

Дистрибутив может работать в режиме звукового сервера, сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage) и точки беспроводного доступа. Поддерживается воспроизведение со внутренних накопителей, c сетевых потоковых сервисов и c внешних USB-накопителей. Для обеспечения максимального качества звука и создания мультизональных аудиосистем поддерживается подключения компьютера с Daphile к аналоговым усилителям через цифро-аналоговые преобразователи с интерфейсом USB.

В новой версии: