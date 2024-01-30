Опубликован дистрибутив Helios на базе Illumos. Поддержка Solaris 11.4 продлена до 2037 года

В рамках подготовки к первому публичному выпуску под свободной лицензией MPL-2.0 открыты исходные тексты сборочного инструментария и специфичных компонентов дистрибутива Helios, развиваемого компанией Oxide Computer и применяемого для обеспечения работы программно управляемых облачных серверных стоек Oxide Rack. Весь программный стек платформы Oxide является открытым. Дистрибутив Helios построен на основе наработок проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris.

Среди входящих в состав компонентов:

boot-image-tools — инструментарий для создания загрузочных образов.

helios-omnios-build, garbage-compactor — сборочные скрипты для пакетов базовой части ОС.

helios-omnios-extra — сборочные скрипты для расширенного набора пакетов.

helios-omicron-brand — формирование изолированного окружения для запуска управляющего web-интерфейса Omicron.

illumos-gate — системные компоненты из Illumos (ядро, библиотеки, утилиты).

phbl (Pico Host Boot Loader) — загрузчик.

pinprick — утилита для сжатия образов ROM.

image-builder — инструментарий для создания загрузочных дисковых образов с Illumos.

helios-engvm — инструментарий для формирования окружения для разработки и создания образов Helios на физических или виртуальных x86-системах под управлением Ubuntu 20.04.01 с KVM/QEMU.

Дополнительно можно отметить, что компания Oracle внесла изменение в график сопровождения операционной системы Solaris, в соответствии с которыми время поддержки выпуска Solaris 11.4 продлено до 2037 года (ранее жизненный цикл продукта завершался в 2034 году). С учётом того, что выпуск Solaris 11.4 был опубликован в 2018 году, общее время сопровождения составит 19 лет. Поддержка веток Solaris 10 и Solaris 11.3 завершится в 2027 году.



Источник: opennet.ru