Опубликован дистрибутив Helios на базе OmniOS / Illumos

В рамках подготовки к первому публичному выпуску под свободной лицензией MPL-2.0 открыты исходные тексты сборочного инструментария и специфичных компонентов дистрибутива Helios, развиваемого компанией Oxide Computer.

Весь программный стек платформы Oxide является открытым. Дистрибутив Helios построен на основе наработок проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris.

Среди входящих в состав компонентов:

boot-image-tools — инструментарий для создания загрузочных образов.

helios-omnios-build, garbage-compactor — сборочные скрипты для пакетов базовой части ОС.

helios-omnios-extra — сборочные скрипты для расширенного набора пакетов.

helios-omicron-brand — формирование изолированного окружения для запуска управляющего web-интерфейса Omicron.

illumos-gate — системные компоненты из Illumos (ядро, библиотеки, утилиты).

phbl (Pico Host Boot Loader) — загрузчик.

pinprick — утилита для сжатия образов ROM.

image-builder — инструментарий для создания загрузочных дисковых образов с Illumos.

helios-engvm — инструментарий для формирования окружения для разработки и создания образов Helios на физических или виртуальных x86-системах под управлением Ubuntu 20.04.01 с KVM/QEMU.

P.S.: Поддержка Solaris 11.4 продлена корпорацией Oracle до 2037 года.

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Источник: linux.org.ru