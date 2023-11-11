Опубликован документальный фильм про разработку подсистемы ядра eBPF

Студия Speakeasy Productions сняла и опубликовала в открытом доступе документальный фильм «eBPF: Unlocking the Kernel», рассказывающий историю создания подсистемы eBPF в ядре Linux. eBPF предоставляет встроенный в ядро интерпретатор байткода c JIT, дающий возможность через загружаемые из пространства пользователя обработчики на лету менять поведение системы без необходимости изменения кода ядра, что позволяет добавлять эффективные обработчики без усложнения самой системы. Среди прочего на базе eBPF можно создавать обработчики сетевых операций, управлять пропускной способностью, контролировать доступ, отслеживать работу систем и выполнять трассировку.