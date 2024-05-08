Опубликован Fedora Asahi Remix 40, дистрибутив для ARM-чипов Apple

Представлен дистрибутив Fedora Asahi Remix 40, предназначенный для установки на компьютеры Mac, оснащённые ARM-чипами, разработанными компанией Apple. Fedora Asahi Remix 40 базируется на пакетной базе Fedora Linux 40 и оснащён инсталлятором Calamares. Это второй выпуск, опубликованный после перехода проекта Asahi с Arch на Fedora, который помог команде Asahi Linux сфокусировать усилия на обратном инжиниринге оборудования, не расходуя ресурсы на поддержку дистрибутива, которым теперь занимается рабочая группа Fedora Asahi SIG.

В Fedora Asahi Remix обеспечена возможность работы на системах Apple MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, Mac Studio и iMac, оснащённых ARM-чипами Apple M1 и M2. В качестве основного пользовательского окружения поставляется KDE Plasma 6, но опционально доступен вариант на базе GNOME 46. В обеих редакциях используется Wayland, а для запуска X11-приложений применяется DDX-сервер XWayland. В графических драйверах обеспечена поддержка OpenGL 4.6 и OpenGL ES 3.2, которая официально сертифицирована консорциумом Khronos (в родных графических драйверах для чипов M1 от компании Apple реализована только спецификация OpenGL 4.1).

Полностью поддерживается звуковая подсистема компьютеров Apple, а также камера, Wi-Fi, Bluetooth и устройства ввода. Пока не поддерживаются: подключение экрана через USB-C, Thunderbolt / USB4, микрофон и Touch ID.



Источник: opennet.ru