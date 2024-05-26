Опубликован инструмент для отслеживания убывающих звёзд на GitHub

Доступен скрипт shotstars, решающий проблему с отслеживанием исчезновения «звёзд» у проектов на GitHub. Штатные возможности GitHub не предоставляют пользователям информацию по убывающим «звёздам» в проекте и позволяют получить сведения только по их прибавлению. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3+. Готовые сборки, не требующие наличия в системе Python, доступны для GNU/Linux, Windows и Android (Termux).

Идея скрипта «shotstars» состоит в следующем: В самом начале пользователь выбирает чей репозиторий он хочет отслеживать. Далее скрипт будет парсить звезды на предмет их убывания и прибавления за определённый пользователем промежуток времени, формируя список различий между предыдущим сканированием и текущем состоянием. Регистрация в GitHub, авторизация и токен для работы скрипта не требуются. Поддерживается парсинг звёзд с проверками на ошибки и ограничения, имитация результатов, отчёты в CLI и HTML в том числе с расчётами дат. Работа shotstars рассчитана на средние и небольшие проекты, имеющие до 6000 звёзд (лимит API GitHub в 6K звезд/час).