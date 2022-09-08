Опубликован инструментарий для вложенного запуска дистрибутивов Distrobox 1.4

Опубликован инструментарий Distrobox 1.4, позволяющий быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой. Код проекта написан на Shell и распространяется под лицензией GPLv3.

Проект предоставляет надстройку над Docker или Podman, и отличается максимальным упрощением работы и интеграции запущенного окружения с остальной системой. Для создания окружения с другим дистрибутивом достаточно выполнить одну команду distrobox-create, не задумываясь о тонкостях. После запуска Distrobox обеспечивает проброс домашнего каталога пользователя в контейнер, настраивает доступ к серверу X11 и Wayland для выполнения из контейнера графических приложений, позволяет подключать внешние накопители, добавляет вывод звука, реализует интеграцию на уровне SSH-агента, D-Bus и udev.

В Distrobox заявлена возможность использования в качестве хост-системы 17 дистрибутивов, включая Alpine, Manjaro, Gentoo, EndlessOS, NixOS, Void, Arch, SUSE, Ubuntu, Debian, RHEL и Fedora. В контейнере может быть запущен любой дистрибутив для которого имеются образы в формате OCI. После установки пльзователь может полноценно работать в другом дистрибутиве не покидая основную систему.

Из основных областей применения называются эксперименты с атомарно обновляемыми дистрибутивами, такими как Endless OS, Fedora Silverblue, OpenSUSE MicroOS и SteamOS3, создание отдельных изолированных окружений (например, для запуска домашней конфигурации на рабочем ноутбуке), доступ к более свежим версиям приложений из экспериментальных веток дистрибутивов.

В новом выпуске:

Добавлена команда «distrobox upgrade» для обновления разом содержимого всех установленных контейнеров с дистрибутивами.

Добавлена команда «distrobox generate-entry» для добавления окружения на базе distrobox в список приложений.

Добавлена команда «distrobox ephemeral» для создания одноразового контейнера, который будет удалён после завершения связанного с ним сеанса.

Добавлен скрипт install-podman для установки инструментария Podman в домашний каталог, не затрагивая системное окружение (полезно для окружений, в которых системные каталоги монтируются в режиме только для чтения или недоступны для изменения).

Улучшена поддержка хост-систем с пакетными менеджерами Guix и Nix.

Улучшена поддержка аутентификации при помощи LDAP, Active Directory и Kerberos.

Источник: opennet.ru