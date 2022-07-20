Опубликован код ещё двух игр студии KD-Vision

Вслед за исходными кодами игр «ВанГеры», «Периметр» и «Самогонки» были опубликованы исходные тексты ещё двух игр студии KD-Vision (бывшая KD-Lab) — «Периметр 2: Новая Земля» и «Maelstrom: The Battle for Earth Begins». Обе игры построены на Vista Engine — развитии движка «Периметра», который поддерживает водные поверхности и другие новые возможности. Публикацией исходных кодов занимается сообщество поклонников игр KD-Lab с разрешения разработчиков. Исходные коды игры опубликованы под лицензией GPLv3, ресурсы игры можно использовать из Steam.



Источник: opennet.ru