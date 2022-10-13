Опубликован код игры A Robot Named Fight

Опубликованы исходные тексты игры A Robot Named Fight, развиваемой в жанре roguelike. Игроку предлагается управляя роботом исследовать процедурно генерируемые неповторяющиеся уровни-лабиринты, собирать артефакты и бонусы, выполнять задания для получения доступа к новому содержимому, уничтожать нападающих тварей и в финале сразиться с главным монстром.

Код написан на языке С# с использованием движка Unity и опубликован под собственной несвободной лицензией, запрещающей распространение производных работ в коммерческих целях. Тем не менее, автор игры заявил, что рассматривает возможность перевода кода на GPL или похожую лицензию.