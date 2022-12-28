Опубликован код порта Doom для кнопочных телефонов на чипе Spreadtrum SC6531

В рамках проекта FPDoom подготовлен порт игры Doom для кнопочных телефонов на чипе Spreadtrum SC6531. Модификации чипа Spreadtrum SC6531 занимают около половины рынка дешёвых кнопочных телефонов российских брендов (как правило, остальные на MediaTek MT6261). В основе чипа процессор ARM926EJ-S с частотой 208 МГц (SC6531E) или 312 МГц (SC6531DA), архитектура процессора ARMv5TEJ.

Сложность портирования обусловлена следующими факторами:

Сторонние приложения на этих телефонах не предусмотрены.

Малый объём ОЗУ — всего 4 мегабайта (бренды/продавцы часто указывают это как 32МБ — но это введение в заблуждение, так как имеются в виду мегабиты, а не мегабайты).

Закрытая документация (можно найти только утечку ранней и неполноценной версии), поэтому многое добывалось методом реверс-инжиниринга.

На данный момент исследована работа лишь малой части чипа — USB, экран и клавиши, поэтому поиграть можно только на телефоне, подключённом к компьютеру USB-кабелем (ресурсы для игры передаются с компьютера), также в игре нет звука. В текущем виде игра запускается на 6 из 9 протестированных телефонов на чипе SC6531. Для перевода этого чипа в загрузочный режим нужно знать, какую клавишу удерживать при загрузке (для модели F+ F256 — этом клавиша «*», для Digma LINX B241 — клавиша «центр», для F+ Ezzy 4 — клавиша «1», для Vertex M115 — «вверх», для Joy’s S21 и Vertex C323 — «0»).