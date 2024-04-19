Опубликован miracle-wm 0.2, композитный менеджер на базе Wayland и Mir

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek) из компании Canonical представил второй выпуск композитного менеджера miracle-wm, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон в стиле оконного менеджера i3 и пользовательского окружения Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap.
Целью проекта является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие проекты, как Swayfx. Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Для установки miracle-wm можно использовать команду «sudo snap install miracle-wm —classic».
Если первый выпуск рассматривался как начальный прототип, то версия 0.2 сосредоточена на стабилизации и повышения удобства работы. Среди изменений в версии 0.2:
- Добавлен менеджер плавающих окон, позволяющий размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки по аналогии с окнами традиционных оконных менеджеров.
- Обеспечена возможность закрепления окон к определённому месту на рабочем столе.
- Предоставлена возможность автоматического применения новых настроек без перезапуска при изменении файла конфигурации.
- Добавлена поддержка IPC оконного менеджера i3 для рабочих столов. Реализованных возможностей достаточно для запуска панели Waybar.
- В файл конфигурации добавлен параметр terminal для определения эмулятора терминала по умолчанию, запускаемого при использовании клавиатурной комбинации Ctrl+Alt+T.
- В файле конфигурации появилась возможность указания переменных окружени, например, mesa_glthread=false для борьбы с появлением разрывов при выводе (tearing).
- Используемая версия Mir обновлена до выпуска 2.16.4, в котором добавлена поддержка аппаратного курсора и учтена возможность поворота экрана при создании скриншотов.
- Проведена оптимизация производительности.
- Налажено формирование пакетов для Ubuntu и Fedora Linux.
1 июня планируется опубликовать выпуск 0.3, который будет иметь статус пререлиза. В версии 0.3 будет реализована поддержка анимационных эффектов, стековой компоновки окон, многомониторных конфигураций, параметров для настройки экрана и визуального выделения активных окон. На 15 июля намечен первый стабильный релиз проекта — 1.0.
Из идей, которые могут быть включены в версию 1.0 упоминаются обзорный режим для навигации по окнам и рабочим столам в стиле GNOME; графический интерфейс для настройки; контекстные меню с действиями над окнами; режим «картинка в картинке»; возможность вывода окна приложения, на которое установлен фокус, по центру; минимальная оболочка с панелью и интерфейсом запуска программ.
Источник: opennet.ru