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Опубликован MyBee 13.1.0, дистрибутив FreeBSD для организации работы виртуальных машин

Состоялся выпуск свободного дистрибутива MyBee 13.1.0, построенного на базе технологий FreeBSD 13.1 и предоставляющего API для работы с виртуальными машинами (через гипервизор bhyve) и контейнерами (на базе FreeBSD jail). Дистрибутив рассчитан на установку на выделенный физический сервер. Размер установочного образа — 1.7ГБ

Базовая инсталляция MyBee предоставляет возможности для создания, уничтожения, запуска и остановки виртуальных окружений. Создавая собственные микросервисы и регистрируя их endpoints в API (например, легко могут быть реализованы микросервисы снапшотов, миграции, чекпоинтов, клонирования, переименовывания и т.д.), пользователи могут конструировать и расширять API под любые задачи и создавать специфичные решения.

Кроме этого, в дистрибутив входит большое количество профилей современных ОС, таких как Debian, CentOS, Rocky, Kali, Oracle, Ubuntu, FreeBSD, OpenBSD, DragonflyBSD и NetBSD, готовых к немедленному использованию. Конфигурирование сети и доступа осуществляется посредством пакетов cloud-init (для ОС семейства *Unix) и cloudbase (для Windows). Также, проект предоставляет инструментарий для создания своих собственных образов. Один из примеров кастомизированного образа — кластер Kubernetes, также запускаемый через API (поддержка Kubernetes обеспечивается при помощи проекта K8S-bhyve).

Высокая скорость развёртывания виртуальных машин и работы гипервизора bhyve позволяет дистрибутиву в режиме однонодовой установки найти применение в задачах по тестированию приложений, а также в исследовательской деятельности. В случае объединения нескольких серверов MyBee в кластер, дистрибутив может найти применение в качестве базы для построения частных облаков и FaaS/SaaS платформ. Несмотря на наличие простейшей системы контроля доступа к API, дистрибутив рассчитан на работу только в доверенных (trusted) окружениях.

Дистрибутив развивается участниками проекта CBSD и примечателен отсутствием каких-либо привязок к коду, аффилированному с зарубежными компаниями, а также использованием полностью альтернативного стека технологий.



Источник: opennet.ru

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