Опубликован набор пиктограмм Oxygen 6, который будет использоваться в KDE 6

Джонатан Риддел (Jonathan Riddell), бывший лидер проекта Kubuntu, в настоящее время занимающийся дистрибутивом KDE neon, объявил о готовности нового набора пиктограмм Oxygen 6, разработанного для поставки в KDE 6. Помимо KDE предложенные пиктограммы можно использовать в любых приложениях и пользовательских средах, соответствующих спецификациям XDG (FreeDesktop X Desktop Group). Набор развивается в составе KDE Frameworks 6, но публикуется отдельно. Для сборки Oxygen 6 требуется пакет extra-cmake-modules, который будет опубликован вместе с KDE Frameworks 6 на следующей неделе.