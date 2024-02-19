Опубликован план перевода LXQt на Qt6 и Wayland

Разработчики пользовательского окружения LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment) рассказали о процессе перехода на использование библиотеки Qt6 и протокола Wayland. Миграция всех составных частей LXQt на Qt6 в настоящее время рассматривается как первичная задача, которой уделено всё внимание проекта. После завершения миграции поддержка Qt5 будет прекращена.

Результаты портирования на Qt6 будут представлены в выпуске LXQt 2.0.0, который запланирован на апрель этого года. Кроме внутренних изменений, в новой ветке по умолчанию будет предложено новое меню приложений «Fancy Menu», в котором помимо распределения приложений по категориям реализован режим сводного отображения всех приложений и добавлен список часто используемых приложений. Кроме того, в новом меню расширены возможности для поиска программ.

Отмечается, что реализация поддержки Wayland не приведёт к концептуальным изменениям: проект по-прежнему останется модульным и продолжит придерживаться классической организации рабочего стола. По аналогии с поддержкой различных оконных менеджеров, LXQt сможет работать со всеми композитными менеджерами, основанными на библиотеке wlroots, развиваемой разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющей базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Работа LXQt с использованием Wayland была проверена с композитными менеджерами labwc, wayfire, kwin_wayland, sway и Hyprland. Наилучшего результата удалось добиться при использовании labwc.

В настоящее время на Qt6 уже полностью переведены панель, рабочий стол, файловый менеджер (PCmanFM-qt), просмотрщик изображений (LXimage-qt), система управления полномочиями (PolicyKit), компонент для управления громкостью (pavucontrol, PulseAudio Volume Control) и обработчик глобальных горячих клавиш. Ещё не переведены на Qt6 менеджер сеансов, система уведомлений, механизм управления энергопотреблением, конфигуратор (управление внешним видом, экраном, устройствами ввода, локалями, файловыми ассоциациями), интерфейс для просмотра запущенных процессов (Qps), эмулятор терминала (QTerminal), программа для создания скриншотов (Screengrab), утилита для запуска программ (Runner), обвязка над sudo, интерфейс для запроса пароля к SSH (LXQt Openssh Askpass), система порталов FreeDesktop (XDG Desktop Portal) и интерфейс управления системными настройками и пользователями (LXQt Admin).

Что касается готовности для работы с использованием протокола Wayland, большинство из вышеотмеченных компонентов LXQt в той или иной степени уже портированы для Wayland. Поддержка Wayland пока отсутствует только в конфигураторе экрана, программе для создания скриншотов и обработчике глобальных клавиатурных комбинаций. Не планируется портировать на Wayland обвязку над sudo.