Опубликован прототип нового интерфейса Thunderbird

Представлены результаты переработки боковой панели в новом интерфейсе почтового клиента Thunderbird, который планируют предложить в июле в выпуске 115. Ожидается, что новый интерфейс будет понятен для новичков, но при этом останется привычным и удобным для старых пользователей.

Основные улучшения: