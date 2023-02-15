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Опубликован прототип нового интерфейса Thunderbird

Представлены результаты переработки боковой панели в новом интерфейсе почтового клиента Thunderbird, который планируют предложить в июле в выпуске 115. Ожидается, что новый интерфейс будет понятен для новичков, но при этом останется привычным и удобным для старых пользователей.

Основные улучшения:

  • Добавлен новый унифицированный режим оформления панели с почтовыми папками, который более понятен новичкам.
    Опубликован прототип нового интерфейса Thunderbird

    Старые пользователи смогут отключить данный режим и вернуться к привычному виду.

    Опубликован прототип нового интерфейса Thunderbird

  • Вместо панели инструментов предложен новый заголовок боковой панели, в котором совмещены кнопки получения сообщений, создания сообщения и вызова меню для настройки содержимого панели и возвращения классического режима.
    Опубликован прототип нового интерфейса Thunderbird
  • В боковой панели появились отдельные секции с локальными папками и тегами, которые при желании можно скрыть.
    Опубликован прототип нового интерфейса Thunderbird


    Источник: opennet.ru

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