Опубликован qxkb5, языковой переключатель, основанный на xcb и Qt5

Опубликован qxkb5, интерфейс для переключения раскладки клавиатуры, позволяющий выбирать разное поведение для разных окон. Например, для окон с мессенджерами можно зафиксировать только русскую раскладку. Программа также позволяет использовать как встроенные графические так и текстовые языковые метки. Код написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3.
Поддерживаемые режимы работы:
- Режим normal — активное окно запоминает последнюю раcкладку;
- Режим first — на активном окне определена строгая очерёдность языковых раскладок;
- Режим fixed — на активном окне только одна языковая раскладка.
Источник: opennet.ru