Опубликован qxkb5, языковой переключатель, основанный на xcb и Qt5

Опубликован qxkb5, интерфейс для переключения раскладки клавиатуры, позволяющий выбирать разное поведение для разных окон. Например, для окон с мессенджерами можно зафиксировать только русскую раскладку. Программа также позволяет использовать как встроенные графические так и текстовые языковые метки. Код написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Поддерживаемые режимы работы: