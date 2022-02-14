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Опубликован qxkb5, языковой переключатель, основанный на xcb и Qt5

Опубликован qxkb5, интерфейс для переключения раскладки клавиатуры, позволяющий выбирать разное поведение для разных окон. Например, для окон с мессенджерами можно зафиксировать только русскую раскладку. Программа также позволяет использовать как встроенные графические так и текстовые языковые метки. Код написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Поддерживаемые режимы работы:

  • Режим normal — активное окно запоминает последнюю раcкладку;
  • Режим first — на активном окне определена строгая очерёдность языковых раскладок;
  • Режим fixed — на активном окне только одна языковая раскладка.

Опубликован qxkb5, языковой переключатель, основанный на xcb и Qt5Опубликован qxkb5, языковой переключатель, основанный на xcb и Qt5


Источник: opennet.ru

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