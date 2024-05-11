Опубликован релиз-кандидат эталонной реализации языка Lua 5.4.7-rc1

Язык Lua – это мощный, переносимый, легковесный, встраиваемый и простой язык
Это минорный релиз посвящённый исправлению ошибок и улучшению документации. К использованию приглашаются все, кого затронули ошибки прошлой версии и все, кто имеет желание протестировать текущую. Если вы заметили ошибку или желаете связаться с авторами языка, это возможно исключительно через список рассылки. Любые патчи и рекомендации приветствуются, но важно помнить что они с вашей стороны будут всегда нести рекомендательный характер и будут так восприняты.
Разработка Lua ведётся в закрытой форме, публикуются только релизы.
Язык Lua встроен или является основой в таких программах как:
- Nmap;
- Mpv;
- Conky;
- Redis;
- Ardor;
- Apache;
- Love2d;
- Defold;
- INSTEAD;
- World of Warcraft;
- Minetest;
- Celestia;
- Awesome;
- Vim/nvim;
- MediaWiki;
- Tarantool;
- Wireshark;
- Darktable;
- NetBSD Kernel;
- NGINX OpenResty;
- Damn Small Linux;
- многих, многих других.
В частности, есть возможность использования языка в ядре Linux через Lunatik разрабатываемый в лаборатории LabLua.
Lua является в первую очередь библиотекой для встраивания в программы как язык-компаньон. Но вместе с этим он вполне успешно может быть использован как самостоятельный язык для решения множества прикладных задач, занимающий всего 260 килобайт места в ПЗУ или добавляющий этот размер к программе, если слинкован с ней статически.
Источник: linux.org.ru