Опубликован релиз-кандидат эталонной реализации языка Lua 5.4.7-rc1

Язык Lua – это мощный, переносимый, легковесный, встраиваемый и простой язык программирования, разработанный и развиваемый Роберту Иерузалимски в PUC-Rio вот уже более 30 лет.

Это минорный релиз посвящённый исправлению ошибок и улучшению документации. К использованию приглашаются все, кого затронули ошибки прошлой версии и все, кто имеет желание протестировать текущую. Если вы заметили ошибку или желаете связаться с авторами языка, это возможно исключительно через список рассылки. Любые патчи и рекомендации приветствуются, но важно помнить что они с вашей стороны будут всегда нести рекомендательный характер и будут так восприняты.

Разработка Lua ведётся в закрытой форме, публикуются только релизы.

Язык Lua встроен или является основой в таких программах как:

Nmap;

Mpv;

Conky;

Redis;

Ardor;

Apache;

Love2d;

Defold;

INSTEAD;

World of Warcraft;

Minetest;

Celestia;

Awesome;

Vim/nvim;

MediaWiki;

Tarantool;

Wireshark;

Darktable;

NetBSD Kernel;

NGINX OpenResty;

Damn Small Linux;

многих, многих других.

В частности, есть возможность использования языка в ядре Linux через Lunatik разрабатываемый в лаборатории LabLua.

Lua является в первую очередь библиотекой для встраивания в программы как язык-компаньон. Но вместе с этим он вполне успешно может быть использован как самостоятельный язык для решения множества прикладных задач, занимающий всего 260 килобайт места в ПЗУ или добавляющий этот размер к программе, если слинкован с ней статически.

Источник: linux.org.ru