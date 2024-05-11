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Опубликован релиз-кандидат эталонной реализации языка Lua 5.4.7-rc1

Опубликован релиз-кандидат эталонной реализации языка Lua 5.4.7-rc1

Язык Lua – это мощный, переносимый, легковесный, встраиваемый и простой язык программирования, разработанный и развиваемый Роберту Иерузалимски в PUC-Rio вот уже более 30 лет.

Это минорный релиз посвящённый исправлению ошибок и улучшению документации. К использованию приглашаются все, кого затронули ошибки прошлой версии и все, кто имеет желание протестировать текущую. Если вы заметили ошибку или желаете связаться с авторами языка, это возможно исключительно через список рассылки. Любые патчи и рекомендации приветствуются, но важно помнить что они с вашей стороны будут всегда нести рекомендательный характер и будут так восприняты.

Разработка Lua ведётся в закрытой форме, публикуются только релизы.

Язык Lua встроен или является основой в таких программах как:

  • Nmap;
  • Mpv;
  • Conky;
  • Redis;
  • Ardor;
  • Apache;
  • Love2d;
  • Defold;
  • INSTEAD;
  • World of Warcraft;
  • Minetest;
  • Celestia;
  • Awesome;
  • Vim/nvim;
  • MediaWiki;
  • Tarantool;
  • Wireshark;
  • Darktable;
  • NetBSD Kernel;
  • NGINX OpenResty;
  • Damn Small Linux;
  • многих, многих других.

В частности, есть возможность использования языка в ядре Linux через Lunatik разрабатываемый в лаборатории LabLua.

Lua является в первую очередь библиотекой для встраивания в программы как язык-компаньон. Но вместе с этим он вполне успешно может быть использован как самостоятельный язык для решения множества прикладных задач, занимающий всего 260 килобайт места в ПЗУ или добавляющий этот размер к программе, если слинкован с ней статически.

Источник: linux.org.ru

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