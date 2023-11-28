Опубликован сервер комментариев Comentario 3.0.0

После семи месяцев разработки опубликован выпуск проекта Comentario 3.0.0, развивающего свободный сервер комментариев для веб-страниц, ответвившийся от ныне заброшенного сервера Comment. Comentario позволяет быстро встроить возможность оставлять комментарии на свой сайт или блог, добавив на страницу загрузку JavaScript-файл comentario.js, размером около 20 КБ. Поддерживается древовидная организация дискуссий, использование формата Markdown, аутентификация через социальные сети, задание правил модерирования, подключение внешних сервисов для блокирования нарушений, управление через интерфейс администратора. Серверный код проекта написан на языке Go, а клиентский на JavaScript с использованием фреймворка Angular. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Для оценки возможностей движка доступна демо-страница, на которой среди прочего можно протестировать и панель администратора.

Среди изменений в новой версии: