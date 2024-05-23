Опубликован список идей по развитию Firefox над которыми ведётся работа

Менеджер по взаимодействию с сообществом из компании Mozilla опубликовал список будущих улучшений в Firefox, к реализации которых уже приступили разработчики:
- Группировка вкладок.
- Возможность вертикального размещения списка вкладок и модернизированная боковая панель.
- Новая система управления профилями, позволяющая разделить разные виды активности (например, учёба, работа, персональные интересы), но при этом сделать их легко доступными (развитие идеи быстрого переключения между профилями).
- Поддержка настройки фона страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Можно будет установить в качестве фона любую картинку или изменить цвет.
- Интуитивно понятные настройки конфиденциальности, упрощающие управления возможностями, связанными с защитой от отслеживания перемещения пользователя между сайтами.
- Модернизация меню, нацеленная на акцентирование внимания на наиболее важных элементах, снижение визуального беспорядка и выделение приоритетных действий.
- Продолжение работы над оптимизацией производительности, сокращением времени загрузки страниц, ускорением запуска, уменьшением энергопотребления при автономной работе. Отмечается, что уже проделанная работа позволила на 20% улучшить показатели прохождения теста Speedometer 3.
- Проект Interop, нацеленный на улучшение совместимости между браузерами, обеспечение согласованной поддержки web-технологий в разных браузерах, выявление расхождений в поведении браузеров и упрощение создания сайтов, работающих во всех браузерах.
- Интеграция возможностей, связанных с искусственным интеллектом, модели для которых выполняются на локальной системе без обращения к внешним сервисам. Например, в следующем квартале в Firefox будет добавлена поддержка генерации текстового описания для изображений внутри PDF-документов, упрощающая работу с информацией людьми, имеющими проблемы со зрением.
Источник: opennet.ru