Опубликован список идей по развитию Firefox над которыми ведётся работа

Менеджер по взаимодействию с сообществом из компании Mozilla опубликовал список будущих улучшений в Firefox, к реализации которых уже приступили разработчики:

Группировка вкладок.

Возможность вертикального размещения списка вкладок и модернизированная боковая панель.

Новая система управления профилями, позволяющая разделить разные виды активности (например, учёба, работа, персональные интересы), но при этом сделать их легко доступными (развитие идеи быстрого переключения между профилями).

Поддержка настройки фона страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Можно будет установить в качестве фона любую картинку или изменить цвет.

Интуитивно понятные настройки конфиденциальности, упрощающие управления возможностями, связанными с защитой от отслеживания перемещения пользователя между сайтами.

Модернизация меню, нацеленная на акцентирование внимания на наиболее важных элементах, снижение визуального беспорядка и выделение приоритетных действий.

Продолжение работы над оптимизацией производительности, сокращением времени загрузки страниц, ускорением запуска, уменьшением энергопотребления при автономной работе. Отмечается, что уже проделанная работа позволила на 20% улучшить показатели прохождения теста Speedometer 3.

Проект Interop, нацеленный на улучшение совместимости между браузерами, обеспечение согласованной поддержки web-технологий в разных браузерах, выявление расхождений в поведении браузеров и упрощение создания сайтов, работающих во всех браузерах.

Интеграция возможностей, связанных с искусственным интеллектом, модели для которых выполняются на локальной системе без обращения к внешним сервисам. Например, в следующем квартале в Firefox будет добавлена поддержка генерации текстового описания для изображений внутри PDF-документов, упрощающая работу с информацией людьми, имеющими проблемы со зрением.

Источник: opennet.ru