Опубликован Wolvic 1.6, web-браузер для устройств виртуальной реальности

Доступен релиз web-браузера Wolvic 1.6, предназначенного для использования в системах дополненной и виртуальной реальности. Проект продолжает развитие браузера Firefox Reality, ранее развивавшегося компанией Mozilla. После стагнации кодовой базы Firefox Reality в рамках проекта Wolvic его разработку продолжила компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer, Wine, Mesa и freedesktop.org. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Готовые сборки сформированы для платформы Android. Поддерживается работа с 3D-шлемами Oculus, Huawei VR Glass, Lenovo VRX, Lenovo A3, HTC Vive Focus, Pico Neo, Pico4, Pico4E, Meta Quest Pro, Pico Neo3 и Lynx (также ведётся портирование браузера для устройств Qualcomm).

Браузер использует web-движок GeckoView — вариант движка Mozilla Gecko, оформленный в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо. Управление производится через принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, web-разработчики могут использовать API WebXR, WebAR и WebVR для создания специализированных трехмерных web-приложений, взаимодействие с которыми производится в виртуальном пространстве. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов.

Для навигации используются VR-контроллеры, а для ввода данных в web-формы — виртуальная или реальная клавиатура. Кроме того, для взаимодействия с пользователем предлагается система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.

В новой версии:

Добавлена поддержка шлемов виртуальной реальности Pico Neo3.

Предоставлена возможность полноэкранного просмотра вертикальных видео (видео, снятые при вертикальной ориентации смартфона, в которых высота больше ширины).

В виртуальную клавиатуру добавлена поддержка автодополнения ввода для раскладок на основе латиницы. Автодополнение включается в настойках «Settings > Display > Latin Keyboard Input Auto-complete», словари загружаются по мере необходимости. Повышена стабильность и сокращены задержки при вводе.

Добавлены новые 3D-окружения: «деревенская поляна», «над облаками» и «млечный путь».

Для устройств, кроме производства Huawei, убрана опция для управления сбором телеметрии, так как сервис Mozilla, применяемый для отправки телеметрии, отключён. Для устройств Huawei опция оставлена, так как платформы Huawei имеют собственную систему сбора телеметрии.

Улучшено отображение информации в полноэкранном режиме.

Добавлена поддержка кнопок для быстрого изменения размера окна (увеличение в два раза, возвращение к исходному размеру) с учётом текущего коэффициента соотношения сторон.

Браузерный движок Gecko и компоненты Mozilla для Android обновлены до версии 121, соответствующей Firefox 121 (в прошлых выпусках использовались версии Mozilla Android Components 116 и Gecko 116).

Источник: opennet.ru