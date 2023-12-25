Опубликован язык программирования Ruby 3.3

При тестировании выполнения эмулятора Optcarrot производительность при использовании YJIT более чем в три раза превышает выполнение при помощи интерпретатора. В новой версии обеспечено выделение регистров для стековых операций виртуальной машины, расширен спектр компилируемых вызовов с необязательными аргументами, реализовано inline-развёртывание базовых и специализированных методов, добавлены отдельные оптимизации для операций «Integer#*», «Integer#!=», «String#!=», «String#getbyte», «Kernel#block_given?», «Kernel#is_a?», «Kernel#instance_of?» и «Module#===». Значительно увеличена скорость компиляции.

Заметно снижено потребление памяти на хранение метаданных и обеспечена генерация более компактного кода для архитектуры ARM64. По умолчанию отключён сборщик мусора Code («—yjit-code-gc»), динамически высвобождающий неиспользуемый сгенерированный машинный код, но приводящий к проседанию производительности во время сборки мусора. Добавлен метод RubyVM::YJIT.enable для управления включением YJIT во время работы, без необходимости запуска с определённым параметром командной строки или переменной окружения. Расширена статистика, выдаваемая при указании опции «—yjit-stats». Добавлены режимы профилирования производительности (—yjit-perf) и трассировки (—yjit-trace-exits).