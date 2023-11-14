Опубликована 62 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

Опубликован 62-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. В 62 редакции рейтинга второе место занял новый кластер Aurora, развёрнутый в Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Кластер насчитывает почти 4.8 миллионов процессорных ядер (CPU Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, ускоритель Intel Data Center GPU Max) и обеспечивает производительность 585 петафлопс, что на 143 петафлопса больше, чем кластер, ранее занимавший второе место. В качестве операционной системы в Aurora используется SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4.

Первое место сохранил кластер Frontier, размещённый в Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Кластер насчитывает 8.7 миллионов процессорных ядер (CPU AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X) и обеспечивает производительность 1.194 экзафлопс, что в два раза больше, чем в кластере, занявшем второе место (при этом энергопотребление ниже). В качестве операционной системы применяется HPE Cray OS (редакция SUSE Linux Enterprise Server 15).

Третье место в рейтинге отвоевал кластер Eagle запущенный в этом году компанией Microsoft для облака Azure. Кластер содержит 1.12 млн процессорных ядер (CPU Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz) и демонстрирует пиковую производительность в 561 петафлопс. Программное обеспечение кластера базируется на Ubuntu 22.04.

На четвёртое место сместился кластер Fugaku, размещённый в Институте физико-химических исследований RIKEN (Япония). Кластер построен с использованием процессоров ARM (158976 узлов на базе SoC Fujitsu A64FX, оснащённых 48-ядерным CPU Armv8.2-A SVE 2.2GHz). Fugaku обеспечивает производительность 442 петафлопс и работает под управлением Red Hat Enterprise Linux.

Пятое место занимает кластер LUMI, размещённый в Европейском суперкомпьютерном центре (EuroHPC) в Финляндии и обеспечивающий производительность 379 петафлопс. Кластер построен на той же платформе HPE Cray EX235a, что и лидер рейтинга, но включает 2.2 млн процессорных ядер (AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X, сеть Slingshot-11). В качестве операционной системы применяется HPE Cray OS.

Шестое, седьмое и десятое места занимают ранее представленные в рейтинге кластеры Leonardo, Summit и Sierra, но 8 и 9 места заняли новички — кластеры MareNostrum 5 ACC (681 тысяч ядер Xeon Platinum 8460Y+ 40C 2GHz, 138 петафлопс, RHEL 9.1), развёрнутый в суперкомпьютерном центре Барселоны, и Eos NVIDIA DGX SuperPOD (486 тысяч ядер Xeon Platinum 8480C 56C 3.8GHz, 121 петафлопс, Ubuntu 22.04.3), запущенный компанией NVIDIA.

Что касается отечественных суперкомпьютеров, то созданные компанией Яндекс кластеры Chervonenkis, Galushkin и Lyapunov опустились с 27, 46 и 52 мест на 36, 58 и 64 места. Данные кластеры созданы для решения задач машинного обучения и обеспечивают производительность 21.5, 16 и 12.8 петафлопс соответственно. Кластеры работают под управлением Ubuntu 16.04 и оснащены процессорами AMD EPYC 7xxx и GPU NVIDIA A100: кластер Chervonenkis насчитывает 199 узлов (193 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1592 GPU NVIDIA A100 80G), Galushkin — 136 узлов (134 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1088 GPU NVIDIA A100 80G), Lyapunov — 137 узлов (130 тысяч ядер AMD EPYC 7662 64C 2GHz и 1096 GPU NVIDIA A100 40G).

Развёрнутый Сбербанком кластер Christofari Neo опустился с 55 на 67 место. Christofari Neo работает под управлением NVIDIA DGX OS 5 (редакция Ubuntu) и демонстрирует производительность 11.95 петафлопс. Кластер насчитывает более 98 тысяч вычислительных ядер на базе CPU AMD EPYC 7742 64C 2.25GHz и поставляется с GPU NVIDIA A100 80GB. Второй кластер Сбербанка (Christofari) за полгода сместился с 96 на 119 место в рейтинге.

В рейтинге также остаются ещё два отечественных кластера: Lomonosov 2 — сместился с 329 на 370 место (в 2015 году кластер Lomonosov 2 занимал 31 место, а его предшественник Lomonosov в 2011 году — 13 место) и MTS GROM — сместился с 395 на 433 место. Таким образом число отечественных кластеров в рейтинге не изменилось и как шесть месяцев назад составляет 7 систем (для сравнения в 2020 году в рейтинге было 2 отечественные системы, в 2017 году — 5, а в 2012 году — 12).

Наиболее интересные тенденции:

Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах: США: 161 (150 — полгода назад). Суммарная производительность оценивается в 32.8% всей производительности рейтинга (полгода назад — 45.8%); Китай: 104 (134). В сумме китайские кластеры генерируют 20.8% от всей производительности (полгода назад — 8.9%); Германия: 36 (36). Суммарная производительность — 7.2% (7.2%); Япония: 32 (33). Суммарная производительность — 6.4% (14.8%); Франция: 23 (24). Суммарная производительность — 4.6% (4.8%); Великобритания: 15 (14); Италия: 12 (7); Южная Корея 12 (8); Нидерланды: 10 (8); Канада 10 (10); Бразилия 9 (9); Саудовская Аравия 7 (6); Россия 7 (7); Швеция 6 (6); Австралия 6 (5); Норвегия: 4 (4). Тайвань: 5. Польша: 4 (3); Ирландия 4 (5); Индия: 4 (4); Швейцария 3 (4); Финляндия: 3 (3). Сингапур: 3 (3); Испания: 3.

В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, c ноября 2017 года остаётся только Linux;

Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках — 6 месяцев назад): 44.6% (47%) используют системы на базе Linux, но не детализируют дистрибутив; 11% (16%) используют CentOS; 12.6% (10.8%) — RHEL; 9.6% (9.2%) — Cray Linux; 7.8% (6.4%) — Ubuntu; 4.4% (4.6%) — SUSE; 2% (1.6%) — Rocky Linux; 1% (1.2%) — Alma Linux; 0.2% (0.2%) — Amazon Linux; 0.2% (0.2%) — Scientific Linux.

Минимальный порог производительности для вхождения в Top500 за 6 месяцев составил 2.02 петафлопс (полгода назад — 1.87 петафлопс). Пять лет назад лишь 272 кластера показывали производительность более петафлопса, шесть лет назад — 138, семь лет назад — 94). Для Top100 порог вхождения вырос с 6.3 до 7.89 петафлопс, а для Top10 — с 61.44 до 94.64 петафлопс.

Суммарная производительность всех систем в рейтинге за 6 месяцев возросла с 5.2 до 7 экзафлопсов (четыре года назад было 1.650 экзафлопсов, а шесть лет назад — 749 петафлопсов). Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 454 месте.

Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 169 суперкомпьютера находится в Азии (192 — полгода назад), 171 в Северной Америке (160) и 143 в Европе (133), 10 в Южной Америке (9), 6 в Океании (5) и 1 в Африке (1).

В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel — 67.6% (полгода назад было 69.8%), на втором месте AMD 28% (24.2%), на третьем IBM Power — 1.4% (было 1.4%).

21.4% (полгода назад 21.6%) всех используемых процессоров имеют 24 ядра, 21% (18.8%) — 64 ядра, 10.6% (12%) — 20 ядер, 7.4% (7.2%) — 32 ядра, 6.2% (7.2%) — 16 ядер, 6% (7%) — 18 ядер, 5.2% (5.8%) — 28 ядер, 5% — 48 ядер, 3% (4.2%) — 12 ядер. Суммарное число процессорных ядер во всех кластерах рейтинга за полгода увеличилось с 95.5 млн до 106.3 млн.

185 из 500 систем (полгода назад — 185) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 155 (168) системе задействованы чипы NVIDIA, в 25 (11) — AMD, в 2 (2) — Intel Xeon Phi, в 1 (1) — MN-Core, 1 (1) — Matrix-2000.

Среди производителей кластеров на первом месте закрепилась компания Lenovo — 33.8% (полгода назад 33.6%), на втором месте компания Hewlett-Packard Enterprise — 20.6% (20%), на третьем месте компания EVIDEN — 9.6% (0%), далее следуют Inspur — 6.8% (8.6%), Dell EMC 6.4% (4.8%), NVIDIA 3.6% (3.2%), NEC 2.4% (2%), Fujitsu 2.4% (2.4%), Sugon 1.8% (4.6%), MEGWARE 1.4% (1.6%), Microsoft Azure — 1.2 (1.25%), IBM 1.2% (1.2%), Penguin Computing — 1.2% (1%), Huawei 0.4% (0.4%).

В нынешнем рейтинге число систем, в которых для связи узлов используется технология InfiniBand впервые опередило число систем на базе Ethernet. InfiniBand применяется для связи узлов в 43.8% (полгода назад 40%) кластеров, Ethernet используется в 41.8% (45.4%) кластеров, Omnipath — 6.6% (7%). Если рассматривать суммарную производительность, то системы на базе InfiniBand охватывают 41.4% (35.3%) всей производительности Top500, а Ethernet — 44% (45.5%).

В ближайшее время ожидается публикация нового выпуска альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для таких систем. Рейтинги Green500, HPCG (High-Performance Conjugate Gradient) и HPL-AI объединены с Top500 и отражаются в основном рейтинге Top500.

Источник: opennet.ru