Опубликована 63 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

Опубликован 63-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. В 63 редакции рейтинга кластеры, занимавшие в прошлом рейтинге первые пять мест, сохранили свои позиции:

Первое место занимает кластер Frontier, размещённый в Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Кластер насчитывает 8.7 миллиона процессорных ядер (CPU AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X) и обеспечивает производительность 1.206 экзафлопса. В качестве операционной системы применяется HPE Cray OS (редакция SUSE Linux Enterprise Server 15).

Второе место занимает кластер Aurora, развёрнутый в Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США. По сравнению с прошлой редакцией рейтига кластер нарастил число процессорных ядер (CPU Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, ускоритель Intel Data Center GPU Max) с 4.8 до 9.2 млн. Производительность при этом выросла с 585 петафлопс до 1.012 экзафлопса. В качестве операционной системы в Aurora используется SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4.

Третье место в рейтинге занимает кластер Eagle запущенный в этом году компанией Microsoft для облака Azure. Кластер содержит 2 млн процессорных ядер (CPU Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz) и демонстрирует пиковую производительность в 561 петафлопс. Программное обеспечение кластера базируется на Ubuntu 22.04.

На четвёртом месте находится кластер Fugaku, размещённый в Институте физико-химических исследований RIKEN (Япония). Кластер построен с использованием процессоров ARM (158976 узлов на базе SoC Fujitsu A64FX, оснащённых 48-ядерным CPU Armv8.2-A SVE 2.2GHz). Fugaku обеспечивает производительность 442 петафлопса и работает под управлением Red Hat Enterprise Linux.

Пятое место занимает кластер LUMI, размещённый в Европейском суперкомпьютерном центре (EuroHPC) в Финляндии и обеспечивающий производительность 379 петафлопс. Кластер построен на той же платформе HPE Cray EX235a, что и лидер рейтинга, но включает 2.2 млн процессорных ядер (AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X, сеть Slingshot-11). В качестве операционной системы применяется HPE Cray OS.

Шестое место занял новый кластер Alps, запущенный в Швейцарском национальном суперкомпьютерном центре. Кластер насчитывает 1305600 процессорных ядер NVIDIA Grace 72C 3.1GHz и обеспечивает производительность 270 петафлопсов.

Что касается отечественных суперкомпьютеров, то созданные компанией Яндекс кластеры Червоненкис, Галушкин и Ляпунов опустились с 36, 58 и 64 мест на 42, 69 и 79 места. Данные кластеры созданы для решения задач машинного обучения и обеспечивают производительность 21.5, 16 и 12.8 петафлопса соответственно. Кластеры работают под управлением Ubuntu 16.04 и оснащены процессорами AMD EPYC 7xxx и GPU NVIDIA A100: кластер Chervonenkis насчитывает 199 узлов (193 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1592 GPU NVIDIA A100 80G), Galushkin — 136 узлов (134 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1088 GPU NVIDIA A100 80G), Lyapunov — 137 узлов (130 тысяч ядер AMD EPYC 7662 64C 2GHz и 1096 GPU NVIDIA A100 40G).

Развёрнутый Сбербанком кластер Christofari Neo опустился с 67 на 83 место. Christofari Neo работает под управлением NVIDIA DGX OS 5 (редакция Ubuntu) и демонстрирует производительность 11.95 петафлопса. Кластер насчитывает более 98 тысяч вычислительных ядер на базе CPU AMD EPYC 7742 64C 2.25GHz и поставляется с GPU NVIDIA A100 80GB. Второй кластер Сбербанка (Christofari) за полгода сместился с 119 на 142 место в рейтинге.

В рейтинге также остаются ещё два отечественных кластера: Lomonosov 2 — сместился с 370 на 406 место (в 2015 году кластер Lomonosov 2 занимал 31 место, а его предшественник Lomonosov в 2011 году — 13 место) и MTS GROM — сместился с 433 на 472 место. Таким образом, число отечественных кластеров в рейтинге не изменилось и, как шесть месяцев назад, составляет 7 систем (для сравнения в 2020 году в рейтинге было 2 отечественные системы, в 2017 году — 5, а в 2012 году — 12).

Наиболее интересные тенденции:

Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах: США: 171 (161 — полгода назад). Суммарная производительность оценивается в 34.2% всей производительности рейтинга (полгода назад — 32.8%); Китай: 80 (104). В сумме китайские кластеры генерируют 16% от всей производительности (полгода назад — 20.8%); Германия: 40 (36). Суммарная производительность — 8% (7.2%); Япония: 29 (32). Суммарная производительность — 5.8% (6.4%); Франция: 24 (23). Суммарная производительность — 4.8% (4.6%); Великобритания: 16 (15); Южная Корея 13 (12); Италия: 11 (12); Канада 10 (10); Нидерланды: 9 (10); Бразилия 8 (9); Саудовская Аравия 8 (7); Польша: 8 (4); Швеция 7 (6); Россия 7 (7); Тайвань: 6 (5); Австралия 5 (6); Норвегия: 5 (4); Швейцария 5 (3); Ирландия 4 (4); Индия: 4 (4); Финляндия: 3 (3); Сингапур: 3 (3); Чехия: 3; Испания: 3 (3).

В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, c ноября 2017 года остаётся только Linux;

Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках — 6 месяцев назад): 42.4% (44.6%) используют системы на базе Linux, но не детализируют дистрибутив; 16.8% (12.6%) — RHEL; 9.4% (11%) CentOS; 9.2% (9.6%) — Cray Linux; 8.4% (7.8%) — Ubuntu; 4.4% (4.4%) — SUSE; 3% (2%) — Rocky Linux; 1.2% (1%) — Alma Linux; 0.2% (0.2%) — Amazon Linux; 0.2% (0.2%) — Scientific Linux.

Минимальный порог производительности для вхождения в Top500 за 6 месяцев составил 2.13 петафлопса (полгода назад — 2.02 петафлопса). Шесть лет назад лишь 272 кластера показывали производительность более петафлопса, семь лет назад — 138). Для Top100 порог вхождения вырос с 7.89 до 9.46 петафлопса, а для Top10 — с 94.64 до 121.4 петафлопса.

Суммарная производительность всех систем в рейтинге за 6 месяцев возросла с 7 до 8.2 экзафлопсов (четыре года назад было 1.650 экзафлопса, а шесть лет назад — 749 петафлопсов). Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 457 месте.

Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 181 суперкомпьютер находится в Северной Америке (171 — полгода назад), 157 в Европе (143), 147 в Азии (169), 9 в Южной Америке (10), 5 в Океании (6) и 1 в Африке (1).

В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel — 62.8% (полгода назад было 67.9%), на втором месте AMD 31.4% (28%), на третьем IBM Power — 1.2% (было 1.4%).

17.8% (полгода назад 21.4%) всех используемых процессоров имеют 24 ядра, 22% (21%) — 64 ядра, 9% (10.6%) — 20 ядер, 9.4% (7.4%) — 32 ядра, 5.4% (6.2%) — 16 ядер, 5.6% (6%) — 18 ядер, 5.2% (5.2%) — 28 ядер, 5.8% (5%) — 48 ядер, 4.4% — 56 ядер, 2.2% (3%) — 12 ядер. Суммарное число процессорных ядер во всех кластерах рейтинга за полгода увеличилось с 106.3 млн до 114.6 млн.

196 из 500 систем (полгода назад — 185) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 142 (155) системах задействованы чипы NVIDIA, в 14 (25) — AMD, в 1 (2) — Intel Xeon Phi, в 4 — Intel DataCenter GPU, в 1 (1) — Matrix-2000.

Среди производителей кластеров на первом месте закрепилась компания Lenovo — 32.6% (полгода назад 33.8%), на втором месте компания Hewlett-Packard Enterprise — 22.4% (20.6%), на третьем месте компания EVIDEN — 9.8% (9.6%), далее следуют Dell EMC 6.8% (6.4%), Inspur — 4.4% (6.8%), NVIDIA 4.4% (3.6%), NEC 2.8% (2.4%), Fujitsu 2.8% (2.4%), MEGWARE 1.4% (1.4%), Microsoft Azure — 1.4% (1.2%), Penguin Computing — 1.4% (1.2%), Sugon 1% (1.8%), IBM 1% (1.2%), Huawei 0.4% (0.4%), Intel 0.4%.

InfiniBand применяется для связи узлов в 47.8% (полгода назад 43.8%) кластеров, Ethernet используется в 39% (41.8%) кластеров, Omnipath — 6.4% (6.6%). Если рассматривать суммарную производительность, то системы на базе InfiniBand охватывают 39.2% (41.4%) всей производительности Top500, а Ethernet — 48.5% (44%).

В ближайшее время ожидается публикация нового выпуска альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для таких систем. Рейтинги Green500, HPCG (High-Performance Conjugate Gradient) и HPL-AI объединены с Top500 и отражаются в основном рейтинге Top500.

Источник: opennet.ru