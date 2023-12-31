Опубликована Daggerfall Unity 1.0

Под конец 2023 года разработка Unity-порта для РПГ-игры TES II:Daggerfall (1996) подошла к стадии стабильного релиза с реализацией всех возможностей из оригинальной игры и гарантией стабильного прохождения для всех игроков.

Изменения в этой версии:

прописан путь по умолчанию для скриншотов;

исправлено расположение подземелий на карте.

Но этот релиз — не просто красивое число с парой исправлений. Для всего сообщества это поворотный момент в разработке проекта. Ведь с этого релиза упор в развитии порта уйдет на поддержку модов от сообщества и расширение возможностей самих мододелов.

Команда «Daggerfall Workshop» также поделилась списком качественных модов от пользователей, которые дополнят мир Нирна и Залива Илиак — деталями, новыми гильдиями и отличными видами. Со списком вы можете ознакомиться в официальном блоге команды.

Источник: linux.org.ru