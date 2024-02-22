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Опубликована инструкция по возврату средств для владельцев кошельков QIWI

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало на своём сайте адресованную владельцам кошельков QIWI инструкцию с последовательностью действий для возврата средств. Накануне «Киви Банк» лишился лицензии Центробанка, и вывод денег был приостановлен. Источник изображения: qiwi.com
Источник: 3dnews.ru

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