Опубликована инструкция по возврату средств для владельцев кошельков QIWI

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало на своём сайте адресованную владельцам кошельков QIWI инструкцию с последовательностью действий для возврата средств. Накануне «Киви Банк» лишился лицензии Центробанка, и вывод денег был приостановлен. Источник изображения: qiwi.com

Источник: 3dnews.ru