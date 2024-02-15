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Опубликована мобильная платформа LineageOS 21 на основе Android 14

Представлен выпуск мобильной платформы LineageOS 21, основанный на кодовой базе Android 14. Отмечается, что ветка LineageOS 21 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 20, и признана готовой для формирования первого релиза. Сборки подготовлены для 109 моделей устройств. LineageOS также можно запустить в эмуляторе Android Emulator и в среде Android Studio. Дополнительно, предоставлена возможность сборки в режиме Android TV и Android Automotive.

Помимо публикации LineageOS 21 продолжено и формирование сборок LineageOS 20 и 18.1. Продолжение сопровождения LineageOS 18.1 на базе Android 11 обусловлено тем, что начиная с Android 12 платформа была переведена на использование eBPF для фильтрации пакетов, что привело к прекращению поддержки многих старых устройств из-за недоступности для этих устройств ядра Linux с поддержкой eBPF (4.9+). Для устройств с ядром 4.4 (Qualcomm MSM8998) поддержка eBPF была бэкпортирована, но на устройства с SoC Qualcomm MSM8996, завязанные на версию ядра 3.18, портирование затруднено. При установке для всех поддерживаемых устройств по умолчанию предлагается собственный Lineage Recovery, не требующий выделения отдельного recovery-раздела.

По сравнению с LineageOS 20, кроме изменений, специфичных для Android 14, предложены следующие улучшения:

  • Осуществлён переход на ветку android-14 из репозитория AOSP (Android Open Source Project) по состоянию на февраль 2024 года. Браузерный движок WebView синхронизирован с Chromium 120.0.6099.144.
  • В состав включено новое приложение Glimpse с интерфейсом для управления галереей фотографий, которое по умолчанию задействовано вместо приложения Gallery2 из состава AOSP. Glimpse включает все необходимые для управления фотографиями возможности и снабжён простым интерфейсом в стиле Material You.
    Опубликована мобильная платформа LineageOS 21 на основе Android 14
  • Изменено оформление калькулятора, которое переработано в соответствии с концепцией Material You и унифицировано с остальными приложениями.
    Опубликована мобильная платформа LineageOS 21 на основе Android 14
  • В web-браузере Jelly переработан и стилизован с использованием концепции оформления «Material You» интерфейс пользователя. Добавлена поддержка поисковой системы и поискового провайдера Brave. Прекращена поддержка обращения к шифрованному движку Google на базе HSTS (HTTP Strict Transport Security). При выводе рекомендаций от поисковой системы Baidu задействован HTTPS. Добавлена возможность выборочного предоставления доступа к данным о местоположении для отдельных сайтов.
    Опубликована мобильная платформа LineageOS 21 на основе Android 14
  • Программы для осуществления звонков, отправки сообщений и работы с адресной книгой переведены на оформление в стиле «Material You». Реализована поддержка тёмных и светлых тем оформления. Программы Dialer, Messaging и Contacts выделены из AOSP и теперь развиваются как расширенные форки, так как Google прекратил поддержку приложений Dialer и Messaging в AOSP.
    Опубликована мобильная платформа LineageOS 21 на основе Android 14
  • Интерфейс приложения для работы с камерой Aperture переведён на использование стиля «Material You». Улучшен диалог для запроса полномочий доступа к местоположению. Обеспечен автоматический поворот интерфейса при изменении ориентации устройства. Улучшен сканер QR-кодов, добавлена поддержка подключения к Wi-Fi по QR-коду. Добавлена поддержка голосовых действий через Google Assistant. Добавлена функция зеркального отражения фотографий и видео. Предоставлена поддержка временной приостановки записи видео. Добавлена возможность привязки действий к кнопкам изменения громкости. Добавлены расширенные настройки обработки видео (подавление шума, повышения резкости и т.п.). Добавлена поддержка записи видео в режиме HDR.
  • Улучшена поддержка стиля «Material You» в музыкальном проигрывателе Eleven и экранной клавиатуре LatinIME.
  • Предложена новая загрузочная анимация.
  • До свежих версий обновлены приложение для резервного копирования SeedVault и календарь-планировщик Etar. В основной состав SeedVault и Etar перенесены улучшения, созданные разработчиками LineageOS.
  • Модернизирована выползающая сбоку панель управления громкостью.
  • Значительно ускорена установка обновлений в режиме замены разделов местами (A/B).
  • В сборках на базе Android TV задействован Launcher без встроенной рекламы. В большинстве приложений Google для Android TV обеспечена возможность выбора использования интерфейса Google с рекламой или LineageOS без рекламы.
  • Переработаны скрипты для переноса изменений из AOSP, что значительно упростило процесс принятия исправлений с устранением уязвимостей.
  • В утилиты извлечения данных добавлена поддержка прямого извлечения информации их образов OTA и Factory.
  • Обеспечена полная поддержка сборки при помощи LLVM с использованием по умолчанию LLVM bin-utils и, опционально, встроенного в LLVM ассемблера.
  • Обновлён мастер настройки (Setup Wizard), который адаптирован для Android 14.
  • Значительно улучшена работа с инструментарием developer-kit, применяемым для плат Radxa 0, Banana Pi B5, ODROID C4 и Jetson X1.

Источник: opennet.ru

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