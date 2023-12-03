Опубликована мультимедийная библиотека LDL, оптимизированная для маломощных систем

Доступен первый выпуск мультимедийной библиотеки LDL (Little DirectMedia Layer), разработанной с расчётом на возможность работы на устаревшем оборудовании. Библиотека предоставляет простой кроссплатформенный API для работы с 2D-графикой, управления окнами и событиями ОС, пригодный для разработки простых игр и мультимедийных приложений. На практике библиотека уже используется при разработке альтернативного открытого игрового движка для игры Arcanum. Код проекта написан на языке С++ 98 и распространяется под лицензией BSL 1.0 (Boost Software License).

Автор уделяет большое внимание оптимизации библиотеки для устаревших платформ и созданию единого переносимого С++ API, который можно использовать в различных операционных системах (дополнительно предоставляется API для программ на языке Си). В текущем виде поддерживается работа в Linux (Debian 3+) и Windows (Windows 95+).

Доступна поддержка рендеринга на GPU с использованием OpenGL 1.2 и OpenGL 3.0, а также программного рендеринга силами CPU. Метод отрисовки может меняться динамически во время работы приложения. В Linux поддерживается XLib, но в разработке находится и поддержка протокола Wayland. Предоставляются функции для работы со звуком. Поддерживается загрузка различных форматов изображений (bmp, png, tga, jpg).

В будущем планируется добавить поддержку отрисовки при помощи Direct3D 9/10/11, потоковое воспроизведение звука, вывод текста с использованием библиотеки Freetype, API для работы с потоками и сетью. В планах также портирование на платформы Android, iOS и macOS.